Una politóloga aseguró que el Gobierno no manejó bien la previa del encuentro con Trump

La tan esperada reunión entre el presidente Javier Milei y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la visita oficial de la comitiva argentina, culminó sin anuncios concretos de asistencia económica, generando un inmediato efecto negativo en los mercados y desatando un debate sobre la intromisión de Estados Unidos en la política interna argentina.

La politóloga Delia de La Torre analizó las repercusiones del encuentro, calificándolo como "bastante complicado en términos políticos y económicos", especialmente después de que los mercados reaccionaran rápidamente con una baja en los bonos.

La sangría de dólares

De La Torre comenzó destacando la magnitud del problema que Argentina buscaba resolver en Estados Unidos: la crítica falta de liquidez o escasez de dólares. "Lo dijo el presidente de Estados Unidos, el problema de la Argentina es la falta de liquidez", afirmó, atribuyendo la situación a varios factores:

El pago de intereses de la deuda

Un déficit en la balanza de pago de $2.800 millones de dólares

Fuga de capitales

Un incremento de la deuda por $300.000 millones de dólares

"Hay una sangría de dólares y el Gobierno necesita reforzar las reservas del Banco Central", sintetizó la politóloga, marcando la urgencia del viaje

La "Letra Chica" de la ayuda

Aunque el Tesoro de EE. UU. había deslizado la semana pasada la posibilidad de ayuda con ciertas condiciones, nunca hubo una oficialización. Se esperaba que la reunión entre los mandatarios revelara la "letra chica", pero el resultado fue decepcionante.

De La Torre señaló que la falta de un "anuncio" y la ausencia de "una actitud diplomática de Estados Unidos" fueron las causas de la incertidumbre y la movilización negativa de los mercados.

Las condiciones que EE. UU. serían:

Continuar con las exigencias del FMI (reforma laboral, previsional y fiscal).

Garantizar la gobernabilidad del país.

Alineamiento incondicional con Estados Unidos.

Redefinición de las relaciones con China.

Una potencial compra de pesos y un Swap de $20.000 millones de dólares.

Condicionamiento político

El punto más polémico de la jornada fue la declaración de Donald Trump, que vinculó explícitamente la ayuda económica al resultado electoral argentino: "Si no ganan las elecciones, no estaremos cerca mucho tiempo".

Para De La Torre, esta frase y el manejo del encuentro tienen una doble lectura. Por un lado, evidencia una "mala lectura de la economía" y un "mal manejo de las políticas, de diplomacia y de expectativa" por parte del gobierno argentino.

Por el otro, la politóloga aseguró que este encuentro bilateral permite la lectura de que "Estados Unidos se está involucrando en las elecciones legislativas argentinas sin ningún pudor". Este condicionamiento es tanto "una lectura política" como "una acción económica".

"La reunión del presidente Milei con Trump generó consecuencias negativas en los mercados cambiarios", concluyó De La Torre, interpretando la frase de Trump como un "discurso para el sector de Milei, pero también era el intento de rescatar a los arrepentidos de este gobierno nacional".