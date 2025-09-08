Sergio Uñac se expresó en X tras conocerse la amplia victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas en Buenos Aires. En un posteo totalmente celebratorio, el exgobernador destacó la gestión del gobernador bonearense Axel Kicillof y lo felicitó.

"Hoy los vecinos de la Provincia de Buenos Aires volvieron a ratificar con firmeza y en las urnas, la confianza en la gestión de @Kicillofok. Felicitaciones Axel y, en vos, a todo el armado provincial del Frente que triunfó en estas elecciones bonaerenses", comenzó expresando en su posteo en X.

Uñac aseguró que este resultado es una muestra de cómo el pueblo argentino le puso un freno a las políticas de ajuste aplicadas desde diciembre del 2023 por el gobierno libertario. "Con estos resultados vemos como el pueblo argentino le pone un freno a un gobierno nacional de crueldad y a los gobiernos provinciales que son cómplices, que se hacen los distraídos ante el brutal ajuste que sufre el pueblo argentino", expresó el pocitano.

Para cerrar el posteo, Uñac apeló a la unidad del peronismo para hacerle frente a Milei a nivel nacional. “Con la unidad de todos vamos a volver a poner en marcha el desarrollo y el progreso de nuestra Patria. Por nuestros jóvenes, por las personas con discapacidad, por nuestros abuelos, por las familias trabajadoras, para que vuelvan los sueños, la obra pública y el empleo, hoy más que nunca: Fuerza Patria, Fuerza San Juan!”