En un nuevo acto político del Partido Justicialista, Sergio Uñac se mostró junto a los candidatos a diputados nacionales y destacó que se trata de “los candidatos de la unidad y la renovación del PJ”. Según expresó, representan “lo que supimos construir durante 20 años, que es una realidad distinta que les toca vivir a los argentinos y a los sanjuaninos”.

Uno de los puntos más polémicos del discurso de Sergio Uñac fue la referencia al ciclismo. Sobre la decisión de que la Vuelta Internacional de Ciclismo se realice en Córdoba y no en San Juan, el exgobernador expresó: “El presidente de la UCRA, Jorge Chica, encontró eco en Córdoba con un gobernador que entendió que el deporte es el camino y les abrió la puerta. Lamentablemente, el campeonato se hará allí y no en San Juan”.

En esa línea, deslizó una crítica hacia la actual gestión provincial al remarcar: “Yo no tengo detalles, pero si no está en San Juan es porque no hubo interés al respecto”. Con estas palabras, marcó distancia frente a la pérdida de un evento deportivo que había convertido a la provincia en referencia internacional.

Otro de los temas que lo tuvo en el centro de la escena fue su salario como senador nacional. Al ser consultado, Uñac respondió: “Yo no me fijo en los haberes. Cuando venga Victoria Villarruel hay que preguntarle a ella, ella seguro podrá responderla”, esquivando así la polémica por los más de 10 millones de pesos que percibe mensualmente.

Respecto a la economía, advirtió: “Si no hay plata en la calle, la inflación va a decrecer y es probable que en el corto plazo terminemos con una estanflación, que es lo más peligroso para la economía argentina”.

Finalmente, valoró la fórmula que el partido impulsa en estas elecciones, señalando que “mezcla experiencia y juventud, haber conducido territorios y puesto en el centro la calidad de vida de los habitantes”.