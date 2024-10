Sergio Uñac posteó en sus redes una foto con Cristina Fernández de Kirchner (CFK). La postal pertenece a un encuentro que mantuvieron el ex gobernador con la ex presidenta, justo en el Día de la Lealtad, y a un mes de que se celebren las elecciones partidarias del PJ, en las cuales la ex vicepresidenta confirmó que será una de las candidatas.

Con esta foto, el pocitano oficializó su apoyo a CFK como candidata a presidir el PJ. Cabe recordar que las elecciones internas vendrán lugar el próximo 17 de noviembre, en donde Cristina competiría en una interna con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En el posteo, a Uñac se lo ve sonriendo junto a CFK. El dos veces gobernador expresó: ‘Con Cristina, durante la tarde de hoy, dialogamos sobre la actualidad social y política de nuestra Argentina, a poco de la presentación de listas para la elección de las nuevas autoridades del Partido Justicialista Nacional’

Encolumnado con CFK también se mostraron los dirigentes sanjuaninos en el acto en la sede de calle 25 de Mayo. En el acto y antes, el apoyo a la candidatura de CFK fue entero. Desde el presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano hasta el tres veces gobernador, José Luis Gioja.