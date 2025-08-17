Con Marcelo Arancibia a la cabeza, el GEN ya definió candidatos para competir en las Legislativas 2025. Quien encabezará la lista será le propio Arancibia, mientras que como segunda, estará una mujer ligada a la campaña de “Salvemos las dos vidas”, mientras que el tercer nombre es conocido en San Juan dentro del rubro automotor.

Cecilia Ruarte será que acompañe al dirigente del GEN en San Juan.Ella pertenece al partido Igualar, una fuerza kirchnerista en la provincia. Ruarte es asesora política y activista de la campaña “Salvemos las dos Vidas”. Además, estuvo ligada al partido Ideas de la Libertad y fue candidata en el año 2023 a la intendencia por el departamento de Rawson.

Por otra parte, el nombre ligado al mundo automotor sanjuanino es el de Adrián Galaverna, quien se ha desempeñado por muchos años como gerente comercial de una conocida marca de autos.

Cabe mencionar que en un primer momento se había asociado al frente de Arancibia con una posible alianza con la Cruzada Renovadora, liderada por Avelín, pero finalmente este acuerdo no prosperó y cada uno fue por separado.