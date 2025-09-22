La jubilación de la jueza María Josefina Nacif, ocurrida a mediados del mes pasado, dejó vacante un cargo clave en la Sala IV de la Cámara Civil. Frente a esta situación, el Consejo de la Magistratura activó el concurso correspondiente y ya son 42 los inscriptos entre los que hay jueces, defensores oficiales, de menores y abogados particulares.

Dentro de la lista aparecen nombres de peso en el ámbito judicial: Roberto Farina, Pablo Oritja, Héctor Rollán, Luis César Arancibia, Humberto Conti Picco y Walter Otiñano, todos jueces civiles de primera instancia; Esteban de la Torre y Marianela López, magistrados de Menores; y Adriana Tettamanti, integrante del fuero Contencioso Administrativo.

También figuran Soledad Medina, asesora de Menores; Marcelo Saffe y Pablo Puleri, abogados de Fiscalía de Estado; y Pablo Guillermo De Sanctis Conca, hijo del cortista. A ellos se suma Rubén Lloveras, abogado del Arzobispado, entre otros profesionales.

Otro de los nombres que aparece en la lista, de presente alejado de la política activa, es Oscar Bernard, ex asesor de la Secretaría General de la Gobernación durante la gestión de José Luis Gioja.

Con la publicación del listado comienza ahora el período para completar documentación y presentar impugnaciones entre postulantes. Superada esa instancia, los consejeros que preside el cortista Juan José Victoria realizarán entrevistas y, posteriormente, conformarán la terna que será elevada a la Legislatura para definir la designación final.

El cargo de camarista Civil es considerado altamente atractivo no solo por su jerarquía, se trata de una de las instancias más relevantes, por debajo únicamente de la Corte de Justicia, sino también por la remuneración y el peso institucional que representa. El puesto promete despertar fuerte interés tanto entre jueces que buscan ascender como entre funcionarios y abogados del medio.