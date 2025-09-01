Valdés se impuso en Corrientes con 51,7% mientras La Libertad Avanza quedó cuarta
La fuerza liderada por Juan Pablo Valdés se impuso con claridad en los comicios del domingo. El sorpresivo dato de la jornada fue la alta participación ciudadana, que superó el 72%.
El oficialismo correntino logró una victoria categórica en las elecciones de este 31 de agosto. Con el 97,22% de las mesas escrutadas, la alianza Vamos Corrientes, encabezada por Juan Pablo Valdés, alcanzó el 51,7% de los sufragios.
En segundo lugar, muy lejos, quedó el peronismo de Limpiar Corrientes, con Martín Ascúa como candidato, que obtuvo el 20,02%. El tercer puesto fue para Encuentro por Corrientes (ECO), liderado por Ricardo Colombi, que cosechó un 16,76%. Más atrás, con un 9,57%, se ubicó Lisandro Almirón, representante de La Libertad Avanza, en una elección considerada decepcionante para ese espacio.
El dato inesperado de la jornada fue la alta concurrencia a las urnas: votó el 72,4% del padrón, un porcentaje superior al registrado en las ocho legislativas provinciales anteriores, que se habían movido entre el 46% y el 65%. Además, el número de votos en blanco fue de apenas 2,18% y los nulos alcanzaron el 1,76%, lo que muestra un electorado decidido a expresarse de manera clara.