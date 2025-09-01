El oficialismo correntino logró una victoria categórica en las elecciones de este 31 de agosto. Con el 97,22% de las mesas escrutadas, la alianza Vamos Corrientes, encabezada por Juan Pablo Valdés, alcanzó el 51,7% de los sufragios.

En segundo lugar, muy lejos, quedó el peronismo de Limpiar Corrientes, con Martín Ascúa como candidato, que obtuvo el 20,02%. El tercer puesto fue para Encuentro por Corrientes (ECO), liderado por Ricardo Colombi, que cosechó un 16,76%. Más atrás, con un 9,57%, se ubicó Lisandro Almirón, representante de La Libertad Avanza, en una elección considerada decepcionante para ese espacio.

El dato inesperado de la jornada fue la alta concurrencia a las urnas: votó el 72,4% del padrón, un porcentaje superior al registrado en las ocho legislativas provinciales anteriores, que se habían movido entre el 46% y el 65%. Además, el número de votos en blanco fue de apenas 2,18% y los nulos alcanzaron el 1,76%, lo que muestra un electorado decidido a expresarse de manera clara.