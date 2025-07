Un nuevo capítulo de tensión sacude al PRO sanjuanino. Este martes, Verónica Benedetto presentó su renuncia a la vicepresidencia del partido en medio de reiteradas críticas hacia la conducción encabezada por el diputado provincial Enzo Cornejo. La funcionaria, que actualmente dirige el Registro Civil de la provincia, confirmó que se aleja del espacio político fundado por Mauricio Macri, aunque continuará dentro del esquema del gobierno de Marcelo Orrego.

“Dentro del partido ya es un ciclo cumplido”, expresó Benedetto al confirmar su alejamiento, luego de meses de malestar con el rumbo interno del PRO. Desde su entorno remarcaron que la salida fue una “decisión personal” y que no implica conflictos con el Ejecutivo provincial. “Seguiremos acompañando desde la gestión del gobierno, por supuesto apoyando en las próximas elecciones para que San Juan esté bien representado”, sostuvo la exvicepresidenta partidaria en declaraciones al programa De Sobremesa.

Cabe recordar que la funcionaria ya había apuntado contra la conducción partidaria de Enzo Cornejo, máximo referente y presidente del PRO en San Juan, por lo que la salida de Benedetto no ha sorprendido tanto puertas adentro. En mayo, había dejado entrever su incomodidad con la dinámica del espacio político, asegurando que su rol era “meramente testimonial”. En ese momento, criticó la falta de movimiento y trabajo territorial dentro del PRO local: “Estoy muy abocada a la gestión del gobierno provincial, pero no hay una actividad en el partido que me lleve a hacer cosas”, afirmó.