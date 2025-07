Minutos antes de las 10 de la mañana comenzaron a llegar al edificio de la Dirección de Vialidad Nacional los trabajadores para iniciar la asamblea en estado de alerta luego que se conociera la disolución del organismo. Son más de 200 los trabajadores que se encuentran consternados por lo sucedido, ante el peligro de las fuentes de trabajo.

En las últimas horas se oficializó el anuncio que realizó durante la tarde del lunes el vocero presidencial Manuel Adorni. Fue a través del decreto 480/2025 y con esto sobre la mesa, los trabajadores se reunieron en la puerta del emblemático edificio de avenida Rawson y Maipú.

Jorge Pérez, secretario adjunto del sindicado de los viales, fue quien tomó el timón de la asamblea de los trabajadores y ante los medios de comunicación contó las sensaciones que atraviesan los empleados. “Estamos tristes, dolidos. Hace un año que veníamos llevando distintas asambleas y diciendo lo que más o menos iba a suceder, que iban a reducir al personal en un 30 por ciento y que los planta permanente pasarían a disponibilidad. Había una serie de comentarios que iban a avanzar en la disolución de un ente federal que hace que San Juan y el país tengan las rutas nacionales en condiciones”, dijo el representante de los trabajadores.

Sobre el conocimiento de la noticia y las novedades comunicadas a los empleados, señaló que “el decreto salió anoche, por ahora no sabemos más que eso. Esperábamos que el decreto estuviera escrito, porque un día te dicen que estás y al otro día no estás. Vialidad sigue trabajando, vamos a esperar las directivas a nivel nacional. El decreto no habla de reubicación”.

Los puestos de trabajo en Vialidad Nacional vienen achicándose desde hace meses y así lo contó el sindicalista, al mencionar: “Si hacemos un análisis desde la óptica que tenemos que achicar, todo va a ser distintos. En la provincia tenemos unos 65 planta permanente y el resto contratados. En lo que va de la gestión venimos con despidos. Estamos muy acotados en los recursos para los trabajos. Nos preocupa la proyección y el mañana de nuestra institución”.

Esta asamblea se dio en el distrito San Juan, pero la medida causa impacto en todas las dependencias nacionales y esto da lugar a que haya un verticalismo a la hora de las acciones a seguir. Pérez añadió que las medidas que encararán “se van a determinar con el avance de las distintas normativas. Nosotros somos muy orgánicos porque somos 24 distritos y acatamos lo que vayamos a hacer porque somos orgánicos”.

