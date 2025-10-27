Victoria nacional libertaria y consolidación del poder político tras las legislativas

El Gobierno nacional logró salir fortalecido de una elección clave y encara la segunda mitad del mandato de Javier Milei con aire político renovado. En un resultado que superó las expectativas, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 40,84% de los votos a nivel nacional, imponiéndose en gran parte del país y disputando incluso el primer lugar en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo. Con el 96% de las mesas escrutadas, el oficialismo aventaja por un punto a Fuerza Patria.

Pasadas las 22.30, Milei salió a celebrar desde el búnker del Hotel Libertador. Más medido que en otras ocasiones, aseguró que el país “cruzó el punto bisagra para la reconstrucción” y, fiel a su estilo, exclamó: “Qué lindo le queda el violeta al país”, en alusión al color de su espacio político.

Las claves del triunfo libertario se apoyan en la recuperación en Buenos Aires, los buenos resultados en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el contundente triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde la alianza con el PRO le permitió superar el 50% de los votos. La ministra de Seguridad y candidata al Senado, Patricia Bullrich, celebró el respaldo: “Gracias por la confianza, el coraje y la esperanza. Los porteños consolidaron la idea del cambio. Lo importante es no volver atrás”.

De acuerdo con los resultados provisorios, LLA se impone en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. En Buenos Aires, el candidato Diego Santilli, reemplazante de José Luis Espert, obtiene 41,51% contra 40,86%, en un cierre voto a voto. Escenarios similares de paridad se registran en Chubut, La Rioja, Chaco y Corrientes, donde las diferencias son mínimas.

En tanto, Fuerza Patria no logró sostener la ventaja conseguida en los comicios provinciales de septiembre, lo que expone tensiones internas en el peronismo rumbo a 2027. En su bastión bonaerense, la menor movilización de los intendentes habría incidido en la merma de votos. El resultado reabre la disputa por el liderazgo opositor entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

El PJ retuvo Formosa, Tucumán, Catamarca, San Juan, Santa Cruz y La Pampa, aunque con márgenes más ajustados que en elecciones anteriores. En conjunto, Fuerza Patria y sus aliados alcanzaron el 31,67% de los votos.

Por su parte, la alianza Provincias Unidas, integrada por seis gobernadores sin referencia nacional, debutó en 14 distritos con 7,13% de los sufragios, sin lograr romper la polarización. Solo el correntino Gustavo Valdés consiguió imponerse en su provincia por un punto. En cuarto lugar se ubicó el Frente de Izquierda, con casi 4%, reteniendo tres de sus cuatro bancas en Diputados.

El panorama parlamentario posterior a la elección es claramente favorable al oficialismo. En el Senado, donde no renovaba bancas, LLA sumará 13 nuevos escaños, mientras que en la Cámara de Diputados incrementará su representación en 64 bancas a partir del 10 de diciembre. Con este resultado, Milei se acerca al tercio necesario para sostener vetos presidenciales y queda en posición de negociar el quórum para avanzar con sus principales reformas: tributaria, previsional y laboral.

El oficialismo, así, sale reafirmado en las urnas, con un horizonte de gobernabilidad más sólido y la certeza de que el “proyecto del cambio”, como repiten en su entorno, “ha dejado de ser promesa para convertirse en mandato”.