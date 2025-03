En momentos en los que el Gobierno provincial se encuentra en reunión paritaria con los sindicatos docentes para acordar un incremento salarial y otras mejoras, el titular de UPCN en San Juan, José ‘Pepe’ Villa, dijo que el porcentaje que reclaman los docentes está casi recuperado y disparó contra las empresas de colectivos por el subsidio, al decir que si dan pérdida, que cierren y el servicio lo tome otra firma.

Villa se caracteriza por la frontalidad y por decir sin decoro, le guste o no a colegas o compañeros. Y en el marco de reclamo salarial, dado que lo que acuerdan los gremios docentes termina impactando en el resto de la administración pública, el titular gremial aseguró que el 25% de diciembre del año 2023 que reclaman los gremios docentes, está casi recuperado.

‘Está casi recuperado. Yo no sé si que manejan, pero yo no tengo eso’, sostuvo el titular gremial, en relación a la diferencia de porcentaje. ‘De todas formas, nos van a dar lo que ha dado la inflación que es el 2,4’, amplió Villa.

Esgrimiendo sus argumentos, Villa sostuvo que ‘si uno ve los números del año, falta un montón de llegada de dinero extra (desde Nación), para obras pública y cosas que el gobierno provincial está haciendo. Entonces bueno, hay que repartir un poquito para todos, somos todos sanjuaninos’.

Sin embargo, no se quedó en el molde respecto al auxilio que le dio el Gobierno provincial a las empresas de colectivos, que alegaron no podían afrontar el pago de los sueldos de los choferes.

‘Yo creo que si tengo una empresa y pierdo plata, la puse para ganar, pero me va mal, pierdo plata, yo creo que el Gobierno se tendría que decir “hermano, gracias. Jugaste a esto y perdiste”, Eso sí es perder’ y añadió que se trata de dinero que puede ser volcado a los empleados públicos.

En la crítica hacia los empresarios del transporte, Villa dijo que ‘vamos todos por los subsidios, pero no es así, no, porque es un negocio. Si ponés un negocio de venta de ropa y perdés ¿qué vas a hacer? ¿vas a ir al gobierno a pedirle? No, bajás la persiana, en eso termina’.

Ahora el representante del gremio que más trabajadores nuclea la administración pública central aguardará por los pasos que de el gobierno de cara a los incrementos salariales.