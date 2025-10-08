En el Ministerio de Infraestructura sacan cuentan por estas horas, para definir cómo seguirán en 2026 con el plan de viviendas que el gobernador ordenó que sea prioridad durante toda la gestión. Depende de la disponibilidad económica fundamentalmente y por lo pronto, hay una estimación: entregar 1.600 casas, es decir, unas 200 más que este año. En los cálculos que se volcarán en el presupuesto no pueden computar el dinero que la provincia tiene a cobrar de la Nación, porque la administración mileista sigue sin dar certezas acerca de la cancelación de $10.000 millones que reconoció el año pasado.

“No sabemos, nadie dice nada”, se quejó esta semana una fuente del Gobierno provincial por la deuda. La espera viene del año pasado y a poco menos de tres meses de terminar este, no hay novedades.

La raíz del asunto se remonta a 2023. Antes de irse, la gestión de Alberto Fernández le quedó debiendo a San Juan $57.000 millones de pesos por transferencias que debía hacer para construir casas a través del IPV. De ese monto, con Milei anunciando que no habría ni un peso para obra pública, prometió pagar solamente $11.500 millones.

Los registros oficiales indican que la Nación giró a San Juan en octubre de 2024, nada más que $1.500 millones. Implica menos apenas el 13% del monto que fue reconocido mediante el convenio que suscribieron la Nación y la provincia. Hasta hoy, a un año de ese desembolso, no entró ni un peso más para hacer soluciones habitacionales.

Por ahora, en los despachos oficiales del Centro Cívico nadie habla de llegar a la instancia judicial y prefieren insistir por la vía de la política. Aunque no descartan a futuro ir a los tribunales ordinarios por la diferencia ($45.500 millones) que no fue reconocida por la Casa Rosada.

Lo cierto es que el Estado sanjuanino se ve privado de contar con una jugosa suma que toma más valor en el actual contexto de crisis, donde hay que efectivizar más que nunca la aplicación presupuestaria. Teniendo en cuenta que construir una casa tipo del IPV cuesta unos $90 millones (incluye valor del lote y la urbanización), el dinero que no envió la Nación sería suficiente para hacer un barrio de unas 110 soluciones habitacionales.

El proyecto de presupuesto 2026 está en plena elaboración y de acuerdo a lo que adelantó la semana pasada, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, incluirá recursos para que el IPV termine y entre 1.500 y 1.600 casas. Mientras se mantenga firma la decisión mileista de no destinar fondos a obra pública, todo se tendrá que hacer con partidas propias.

Según Perea, la ejecución del plan 2025 está asegurada El Gobierno entregó hasta ahora casi 700 de las 1.400 casas que anunció y para cumplir con el resto, tiene por delante solamente noviembre y diciembre, porque en lo que queda de este mes no puede haber inauguraciones oficiales porque ya rige la veda electoral para ese tipo de acciones. “Estamos armando el cronograma, vamos a llegar sí o sí”, aseguró el alfil orreguista.