El diputado nacional por Unión por la Patria, Walberto Allende, cuestionó duramente al Gobierno Nacional en el marco del escándalo conocido como CriptoGate, y acusó al oficialismo de usar “todas las herramientas” para evitar que se esclarezca lo ocurrido. La polémica gira en torno a una estafa piramidal relacionada con una criptomoneda promocionada en redes sociales y que habría contado con el aval del propio presidente Javier Milei.

Durante la jornada de este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistió al Congreso para responder preguntas, aunque su presencia no dejó conformes a los legisladores opositores. “Creo que hubiera sido más importante que viniera el jefe de Gabinete desde el inicio, porque quedó más relacionado en el accionar del Gobierno, particularmente el presidente, con esta estafa”, expresó Allende en declaraciones radiales.

El diputado sanjuanino calificó como “ambiguas” las respuestas brindadas por Francos durante su paso por la Cámara. “Fueron respuestas muy abiertas, diciendo que Jefatura no tuvo nada que ver. Es muy probable, porque siempre se mencionaron otras personas como partícipes, pero nunca al jefe de Gabinete”, afirmó.

Allende también cuestionó que otros funcionarios claves no se presentaran, a pesar de estar convocados. “Lo importante hubiera sido que estuvieran presentes el ministro de Economía, el de Justicia y el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Ellos estaban previstos y no asistieron”, sostuvo.

Según el legislador, el oficialismo busca dilatar el avance de la causa. “Están utilizando todos los mecanismos que pueden tener para impedir que se lleve a cabo esta interpelación”, denunció. Además, advirtió que con ayuda del PRO se intentó pasar la discusión a un cuarto intermedio hasta dentro de 15 días.

Sobre la actitud de Francos, Allende fue categórico: “Una de las frases que más repitió fue ‘no sé’. Si no sabía, por lo menos debió ir acompañado de alguien que sí supiera exactamente qué ocurrió”.

El caso CriptoGate estalló a partir de la promoción de una criptomoneda que terminó siendo una estafa piramidal. Según Allende, el rol del presidente fue central. “Todo parece indicar que fue el propio presidente quien, por un posteo que circulaba, decide que esto es bueno para la Argentina. Lo recomienda, lo fomenta y luego se transforma en una estafa”, dijo.

El diputado concluyó que se trata de “un caso que la Argentina y el mundo necesitan conocer a fondo”. Y remarcó: “Lo que no se puede aceptar es que no se respete la Constitución, por la que los ministros juran y luego no cumplen”.