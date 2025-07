El diputado nacional Walberto Allende, aseguró en Canal 13, que el presidente Javier Milei no ha establecido un canal de comunicación con los mandatarios provinciales, lo que perjudica el desenvolvimiento institucional.

“Esto se tendría que haber resuelto en una mesa de diálogo. Nos preocupa la falta de comunicación entre el Ejecutivo y las provincias”, sostuvo Allende. “No hemos visto en anteriores gobiernos, por más que hubiera tirantez con algunos gobernadores, una situación como esta. No hay reuniones, ni siquiera individuales. El presidente no visita las provincias, no inaugura obras, no dialoga directamente con los mandatarios”, afirmó el legislador sanjuanino.

En ese sentido, Allende comparó: “Por lo menos había diálogo. El presidente anterior visitaba las provincias. Hoy pareciera que Milei gobierna a través de informaciones, sin contacto real con el interior del país”.

Respecto a la posible reunión en el marco de la Sociedad Rural, Allende consideró que “no sería el espacio adecuado para tratar un tema tan importante como este”. Y señaló: “Creo que esta forma de gobernar no es la que estábamos acostumbrados a ver. El trato directo con las provincias es fundamental”.

Aunque ya cuentan con media sanción del Senado, los proyectos vinculados al impuesto a los combustibles y la coparticipación del Aporte del Tesoro Nacional (ATN) aún no ingresan a comisiones en la Cámara de Diputados.

"Justamente estoy acá en la Cámara. Hasta anoche, los dos proyectos no habían ingresado", indicó Allende en diálogo con Canal 13. Y especificó: "Se trata del proyecto sobre el impuesto a los combustibles y la modificación en la coparticipación de los ATN".

Ambos textos, claves para las provincias y cuestionados por el oficialismo, podrían ser derivados a la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, hasta el momento no hay convocatoria formal ni sesión prevista en el corto plazo. "Seguramente van a ir a comisión. Todavía no está previsto cómo será el tratamiento, pero hay un receso legislativo cerca", explicó el legislador.

Allende también se refirió a una versión que circula en el Congreso, que apunta a una estrategia dilatoria del oficialismo. "Hay una versión de que desde la presidencia de la Cámara podrían enviar los proyectos a varias comisiones, para demorar el debate", advirtió.

Respecto de los mecanismos posibles, aclaró que “las comisiones se reúnen cuando el presidente de cada una las convoca” y que, si hay intención de acelerar el proceso, “se puede emplazar a las comisiones, pero para eso hace falta una sesión del pleno”.

Por otro lado, Allende confirmó que la Cámara aún no fue convocada formalmente a sesionar. “Se habla de una posible sesión el 27, pero todavía no hay convocatoria”, afirmó. En ese contexto, también siguen en espera otros temas pendientes, como el presupuesto para las universidades y el Hospital Garrahan. “Quedaron pendientes junto con otros temas sociales importantes”, subrayó.