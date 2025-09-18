La Cámara de Diputados vivió una jornada clave este miércoles, cuando se aprobaron dos iniciativas de alto impacto social: la reversión del veto presidencial a la Ley Garrahan y la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado.

El diputado nacional Walberto Allende destacó la contundencia del resultado. “La verdad es que se preveía que podíamos lograrlo, pero no con tanta holgura. Sorprendió la diferencia que conseguimos”, afirmó en diálogo telefónico. Y agregó: “Estamos convencidos de que el Senado lo va a tratar y seguramente va a ser ley”.

El respaldo al Hospital Garrahan fue celebrado por médicos, pacientes y familiares, que ven en la iniciativa una herramienta fundamental para garantizar financiamiento y estabilidad institucional en el centro pediátrico más importante del país.

Por otra parte, se aprobó la conformación de una comisión investigadora sobre el caso del fentanilo adulterado, sustancia que en los últimos meses provocó múltiples muertes en diferentes provincias. Allende subrayó que el objetivo es “arrojar luz sobre lo ocurrido” y que la medida “no va a reemplazar el rol de la Justicia, pero la Cámara de Diputados no podía estar ajena a la magnitud del problema”.

Con estos avances, el Congreso mostró un gesto político contundente frente a temas sensibles de salud pública, marcando un contraste con la postura del Ejecutivo y dejando en manos del Senado la definición final sobre la Ley Garrahan.