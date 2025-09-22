El canciller Gerardo Werthein desestimó este lunes las versiones que circularon durante el fin de semana sobre una supuesta negociación de la Argentina con el Tesoro de Estados Unidos para acceder a un préstamo de US$30.000 millones.

“Eso es falso. No han comenzado negociaciones con el Tesoro y si las hubiera se hacen bajo ciertos parámetros. Nunca hubo una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

De esta manera, el jefe de la diplomacia argentina puso fin a los rumores que indicaban que el Gobierno buscaba el respaldo financiero de Washington para garantizar los compromisos de deuda previstos para 2026.

Werthein precisó además que el encuentro previsto entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, tendrá como eje central la “relación bilateral”. En ese sentido, sostuvo que las especulaciones surgidas en torno a la reunión carecen de fundamento y aclaró que no habrá anuncios vinculados a financiamiento.

Fuente: Perfil