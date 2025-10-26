Durante la mañana de este domingo 26 de octubre, uno de los primeros candidatos a diputado que sufragó en San Juan fue Fabián Martín. El actual vicegobernador de la provincia manifestó sus ganas de que un gran porcentaje del electorado se presente a cumplir con su deber civil.

El presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, se presentó sobre las 09:15 en la Escuela Provincia de Mendoza para votar. Al establecimiento educativo llegó acompañado de personalidades como Sergio Miodowsky, intendente de Rivadavia, y su compañero de fórmula, Federico Rizo

“Siento una gran tranquilidad y satisfacción por haber cumplido con el deber cívico. Esperamos que sea un día importante para los sanjuaninos, que muchos vayan a votar”, declaró Martín ante el móvil de Canal 13 a cargo de Darío Aballay.

Luego de expresarse en la urna, el vicegobernador comenzó a recorrer las distintas aulas de la escuela. Allí saludo, abrazó y charló con varios de los sanjuaninos que esperaban para sufragar.