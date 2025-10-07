Yolanda Agüero le aconsejó a Milei buscar candidatos “probos”

Yolanda Agüero, candidata a diputada del Partido Libertario en San Juan, brindó una entrevista con el programa Compacto Trece de Canal 13, donde buscó desvincular completamente a su espacio de los recientes escándalos que golpean a La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, además de aconsejarle al presidente Javier Milei que busque candidatos “probos”

Agüero fue enfática al afirmar que en San Juan aún necesitan "reafirmar que no tenemos nada que ver con LLA". La candidata manifestó que la imagen de su partido se vio "bastante afectada" por la controversia que rodeó la candidatura del diputado nacional José Luis Espert, a quien el presidente Javier Milei finalmente bajó de la lista tras una polémica relacionada con narcotráfico.

La candidata a diputada trazó una clara línea divisoria entre ambos espacios: "En una disertación tuvimos que salir a aclarar que el Partido Libertario no es lo mismo que La Libertad Avanza" explicó Agüero. "Todos nuestros candidatos son probos, hasta acá no ha habido ninguno con ningún escándalo, ni siquiera en otras provincias"

Agüero subrayó que la problemática de casos de corrupción recae exclusivamente en LLA. Aseguró que a ella personalmente la acusaron de haber sido parte del frente, a lo que aclara que "esto no es el frente, es un partido".

Respecto a la baja de Espert, que afectó la imagen del Gobierno Nacional, Agüero no dudó en criticar el manejo de la situación por parte de LLA y del propio Presidente Milei:

"Lamentablemente el entorno del presidente lo hace equivocar, ya que no tienen la confianza del pueblo", aseveró.

La candidata incluso le aconsejó al Presidente buscar candidatos probos y sostuvo que debería haber bajado a Espert de la candidatura mucho antes. Además, extendió su preocupación a otros nombres de la lista de LLA: "Nosotros no estamos de acuerdo con cómo están llevando adelante los casos de Espert y [Cristian] Santilli"

Finalmente, Agüero advirtió sobre la calidad de los reemplazos en la lista de LLA, cuestionando duramente a la siguiente en la línea de sucesión: “Imagínense si sale a ocupar el cargo Karen Reichardt, la segunda en la lista, está peor que Santilli y Santilli no está mejor que Espert”

Mirá la nota completa aquí: