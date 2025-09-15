Yolanda Agüero se despegó de Karina Milei y los Menem

En la cuenta regresiva para las legislativas en San Juan, se están produciendo varios movimientos en los frentes. Uno de ellos se terminó de confirmar este lunes. En una entrevista vía zoom con el programa “Todos Vivos” de Canal 13, Yolanda Agüero, candidata a Diputada Nacional por el Partido Libertario se despegó de Karina Milei y los Menem.

La dirigente liberal aseguró que el Partido Libertario no tiene ningún tipo de relación política con Karina y los Menem, quienes atraviesan días complicados al quedar envueltos en un escándalo por la filtración de audios en los que se los acusa de cobrar coimas en licitaciones en ANDIS.

En el lanzamiento de campaña, Agüero reconoció que, a todos los espacios libertarios, sobre todo al Partido Libertario, les está costando hacer que los sanjuaninos logren diferenciarlos de La Libertad Avanza (LLA). Sobre todo, de los escándalos que manchan al Gobierno Nacional. "Cuando algún candidato de LLA sale en los medios se autodenominan libertarios y ahí es cuando a nosotros luego nos preguntan. Nos dicen '¿ustedes no son de La Libertad Avanza', y eso nos cuesta mucho"

Si bien la candidata del Partido Libertario aseguró que no les afecta el estar alineados con las políticas de motosierra del presidente Milei, Agüero procuró en varios momentos de la entrevista de dejar en claro que no son el mismo partido que LLA, por lo cual no están alineados con la hermana del presidente.

A las confusiones con el Gobierno Nacional, hay que agregarle las que surgen en el ámbito local, ya que, según señaló Agüero, los sanjuaninos tienen muy en cuenta a José Peluc y Bruno Olivera como diputado y senador libertarios respectivamente. "Cuando dicen el candidato libertario es Chicón, la gente ahí no entiende y por eso la mala información nos está jugando en contra", sostuvo.

Acerca de la gestión del presidente Javier Milei, la candidata del Parito Liberal se mostró un poco decepcionada en varias de sus medidas. "Pensábamos que la estructura de Gobierno del presidente iba a ser acorde al pensamiento libertario", reconoció.

Incluso Agüero apuntó más allá y aseguró: “Milei nos soltó la mano a los libertarios”

Por último, Agüero contó que en el ámbito local tienen relación con los otros espacios liberares, algo que no ocurre con la LLA.