La principal candidata del Partido Libertario para las elecciones legislativas nacionales de este 26 de octubre, Yolanda Agüero, pasó por Canal 13 y se diferenció de la estructura local de La Libertad Avanza. En materia de proyectos, se expresó en forma genérica sin ahondar en propuestas.

En las primeras palabras de un análisis de cara a las elecciones del próximo fin de semana, Agüero buscó diferenciarse de La Libertad Avanza y dijo que en todos lados a los que asistió, recibe gran aceptación cuando aclara que no corresponde a la estructura del oficialismo nacional.

“Cuando a las personas le hacemos la aclaración que somos el Partido Libertario y no de La Libertad Avanza, tenemos un 90% de aceptación y eso es muchísimo para nosotros. Las calles donde nos han estado conociendo, la gente nos ha recibido muy bien”, dijo Agüero y añadió al respecto: “Recibimos muchos insultos, más que nada en la peatonal, recibimos muchas agresiones porque nos dicen ‘ustedes son de Milei’. Pero esta confusión se ha creado lamentablemente porque se dice que los legisladores, tanto el diputado como el senador son libertarios, peor no son libertarios, son avancistas y nunca lo entendieron”.

En materia de propuestas en caso de ser electa legisladora nacional, Agüero no precisó ni ahondó en proyectos, sino habló de modo genérico.

“Nosotros siempre hemos basado lo ejes en la seguridad, la educación pública de calidad, la salud pública de calidad y los sectores más vulnerables y en eso continuamos desde que comenzamos en partido. Por supuesto que la economía nos interesa, sabemos que la macro debe ir acompañada de la microeconomía. Creemos que el consenso entre Ejecutivo nacional y el Legislativo debe existir y para ello poder lograr una buena solución ante estos cambios que antes en la Argentina no había tenido”, sostuvo la candidata.

Las comisiones en las que podría trabajar en el Congreso dijo que se desempeña “bien en todas las áreas ya que estudié ética aplicada y elaboramos diagnóstico para todo, desde minería hasta educación. La educación es un campo muy importante, que nos interesa mucho, pero todas son importantes y no podría decidir por alguna hasta llegar”.

Al ser consultada sobre si tuviese que elegir un proyecto primero para presentar dijo: “Los proyectos que nosotros hemos elaborado en Educación, Salud, Seguridad y los sectores más vulnerables como pensiones y jubilaciones, siempre tienen que ver con jubilaciones y beneficio a todo el pueblo” y añadió que “hablar de cada uno de estos temas lleva tiempo. Nosotros ya los hemos elaborado, los tenemos y los seguimos elaborando según este dinamismo diario que acontece. Hoy cambia una ley, mañana la decretan, pasado la derogan y este ida y vuelta hace que cambiemos también nosotros nuestro modo de poder insertarnos en cada proyecto que elevamos y poder adaptarnos, porque recordemos a Darwin, la especia que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que se adapta, entonces eso es lo que tratamos de hacer, adaptarnos”.

Las elecciones de este 26 de octubre serán las primeras en las que se utilizarán boleta única en la provincia.