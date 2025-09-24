El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Peluc, habló este miércoles sobre la extinción del beneficio de descuento en el precio del gas en las provincias consideradas dentro de la “zona fría”, el legislador aseguró que hay zonas que no necesitan esta asistencia. En una entrevista con el programa "Todos Vivos" de Canal 13, el legislador sanjuanino defendió la necesidad de replantear esta ley, asegurando que se originó para zonas de "fríos extremos" en la Patagonia y que "el resto tienen fríos normales". Además de asegurar que solo en una localidad de San Juan se puede estudiar su continuidad.

Sobre el alcance de este beneficio en la provincia, Peluc indicó que solo en Barreal, Calingasta sí puede ser considerado como zona fría. De todos modos, propuso que se realice bien la diagramación de los mapas de zonas frías. "Acá en San Juan Capital tenemos frío, pero no es el mismo frío que en el Sur", expresó.

El hombre de Milei en San Juan señaló que el subsidio, que originalmente beneficiaba a 850.000 familias, se expandió "como todo lo que hizo el gobierno populista anterior", llegando a 4 millones de beneficiarios. "El Sur es una cosa, pero Salta, Santa Fe, Córdoba, ¿son zonas frías?", preguntó retóricamente. Además, destacó la inequidad del sistema, donde las zonas con mayores fríos reciben el 50% de beneficio, mientras que el resto obtiene solo el 30%.

Peluc fue enfático al afirmar que los subsidios no son gratuitos. "Esos fondos no llueven, los paga el resto de los usuarios, los pagas vos en la boleta", aseveró, criticando que el Gobierno quiera continuar con un "festival de impuestos".

Análisis económico

El diputado también se refirió a la situación económica del país, explicando que el sacrificio actual es un resultado necesario para estabilizar la macroeconomía. Sostuvo que el presidente Javier Milei ha sido "hábil" en este aspecto, lo que le ha permitido tener un país "medianamente solucionado en la economía" y con capacidad de recibir ayuda internacional.

"Es mucho el esfuerzo, pero esta tranquilidad la podés tener cuando tenés un país medianamente solucionado en la economía", indicó Peluc, asegurando que el año próximo el presidente se enfocará en la microeconomía.

Posible visita de Milei

Finalmente, el diputado sanjuanino reveló que están gestionando una posible visita de Milei a la provincia y expresó su deseo de que el presidente llegue acompañado de Federico Sturzenegger para hablarle al sector productivo y minero local.