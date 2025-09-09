En las orillas del cerro Pie de Palo, la comunidad gaucha homenajea todos los años al gaucho Carlos Rocha. Sus hijos y amigos se reúnen para recordarlo con buena música, rodeados de los animales y comiendo un buen locro, manteniendo así, la tradición viva.

Conocido en el ámbito ganadero, por marcaciones y domesticaciones de mulas, los familiares y amigos celebran en nombre de él y el plato que no puede faltar es el locro. Desde la noche anterior se preparan reposando los porotos y en horas muy tempranas, acompañados de los mates y pastelitos, arrancan con la preparación del tradicional plato.