Cada 11 de julio se celebra el Día del Bandoneón, en homenaje a Aníbal Troilo, uno de los grandes referentes del tango argentino. El músico Esteban Calderón dialogó sobre su vínculo con el instrumento que lo acompaña desde sus inicios y que lo trajo a San Juan hace ya 15 años.

“Soy bandoneonista, nacido y criado en Capital Federal, Buenos Aires, y mi carrera musical me trajo a la provincia de San Juan hace más de una década”, contó Calderón. El artista destacó que el bandoneón, aunque es inseparable del tango, posee una amplitud que le permite adaptarse a otros géneros. “El bandoneón permite abarcar distintos estilos musicales, no solo el tango. A mí me interesa también el jazz, donde aparece la improvisación”, explicó.

Para Calderón, el instrumento guarda una riqueza particular: “El bandoneón tiene dos sonoridades: la mano derecha es la voz que canta, mientras que la izquierda es el bajo, que es la parte más dulce”. Y agregó: “Es un instrumento muy expresivo, uno lo escucha y parece que lo toca”.

En su repaso sobre la historia, recordó que el tango nació en Buenos Aires a fines del siglo XIX, pero rápidamente se expandió por todo el país. “El tango recorrió todos los rincones; todas las provincias han tenido tango”, aseguró.

Consultado sobre la realidad local, subrayó que “San Juan tiene tango y una vida actual muy activa con los milongueros”, aunque reconoció que en ocasiones el género se enfrenta a cierta resistencia. “El tango y la cuyanía a veces no se llevan bien. El folklore cuyano es exclusivo de las guitarras y el canto, y a veces introducir una variante genera recelo. Pero esos cruces forman parte de la música popular”, reflexionó.

Con una trayectoria marcada por la búsqueda de nuevos sonidos, Calderón reafirmó que el bandoneón sigue siendo su voz principal y un puente entre tradiciones, géneros y culturas: “En San Juan hay tango”, concluyó.