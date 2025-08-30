Lo que comenzó como un espacio para ayudarse mutuamente en la búsqueda de repuestos difíciles de conseguir para estas camionetas antiguas, se transformó en una hermandad. Así es la historia de los sanjuaninos que se unieron mediante su amor por la camioneta estanciera.

Las excursiones que realizan no son hacia los destinos turísticos tradicionales. Ellos prefieren perderse en caminos inhóspitos, casi inaccesibles, donde la naturaleza permanece intacta. Aunque, más allá de la mecánica y las rutas, lo que mantiene unido al grupo es el compañerismo.

El grupo se propone salir lo más seguido posible, siempre con la premisa de tener las camionetas listas para la aventura y conocer el lado B de San Juan