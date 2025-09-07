En una nueva entrega de San Juan en Altavoz, el ciclo que se emite por la pantalla de Canal 13, la protagonista es La Milonga, ese espacio tan especial donde el tango cobra vida en cada abrazo, en cada paso y en cada mirada. El programa se adentra en este universo cargado de tradición, encuentro y pasión por una de las expresiones culturales más emblemáticas de nuestra identidad.

A través de testimonios, como el de Graciela Martínez, se revela qué significa realmente una milonga: mucho más que un simple lugar de baile, es un punto de encuentro para quienes aman el tango.

Allí se bailan tangos, milongas y valses, se comparten emociones y se disfruta tanto de la música en vivo de orquestas como de la selección cuidadosa de un DJ especializado, capaz de crear atmósferas únicas mediante tandas que respetan épocas y estilos.

Este episodio invita a sumergirse en el corazón de la milonga y comprender por qué sigue siendo un ritual vigente, que atraviesa generaciones y mantiene vivo el espíritu del tango. Un viaje íntimo y colectivo al mismo tiempo, que refleja la fuerza de una cultura que en San Juan también encuentra su lugar.

