En pleno corazón de Marquesado, una esquina se ha transformado en punto de encuentro para vecinos, familias y amigos gracias a la pasión de Marcelo Héctor Balmaceda, más conocido como Marcelo, el cafetero. Desde su carrito, instalado en calle Baigorria y Libertador, sirve desayunos y meriendas que se han vuelto parte de la rutina de muchos.

“La vida me llevó hasta el café. Fui soldado, trabajé en Buenos Aires en serigrafía, fui taxista, y en 2018 empecé en este rubro. Hoy estoy en mi tierra natal y acá me voy a quedar, creo que me voy a jubilar en esta esquina”, cuenta Marcelo, con la seguridad de quien encontró su lugar en el mundo.

Su especialidad son las mañanas: café, café con leche, lágrimas, semitas, medialunas y rosquitos, preparados con dedicación. Las semitas, confiesa, tienen un secreto compartido: “Se las compro a un genio, Carlitos Espinoza, que desde el primer día es mi proveedor y a la gente le encantan”.

Marcelo arranca su jornada a las 5 de la mañana, y asegura que nunca está solo. “Muchos ya me están esperando. Les preparo un buen desayuno y con la aprobación de ellos, sé que les gusta lo que hago. Además, disfruto de colaborar con la gente que tiene pocos recursos”.

Aunque se define como aprendiz, su meta es clara: “Me falta muchísimo para llegar a ser un buen barista, pero le pongo muchas ganas. Con el tiempo voy a llegar”.

Para él, Marquesado es más que un lugar. “Me fui con 20 años y extrañaba horrores, soñaba con volver. La gente acá es muy cálida, cariñosa. Para mí es todo, es mi casa”, asegura con emoción.

El proyecto de Marcelo nació observando: “Iba a desayunar a cafés de paso y muchos ofrecían café de termo. Hasta que vi a un chico vender café de máquina. Vendí todo, me compré mi propia máquina y armé mi carro”. Hoy, con trabajo independiente, logra sostenerse: “Me da para vivir, no para tirar manteca al techo, pero soy feliz porque resolví muchos problemas y estoy donde quiero estar”.