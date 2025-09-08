En la localidad de Camarico, en 25 de Mayo, sobre Ruta 20, en el kilómetro 494, Marcelo Morales se dedica a un oficio que heredó de su infancia y convirtió en trabajo: la artesanía en arcilla.

“Yo hago artesanías en arcilla. Hago filtros de agua y cualquier modelo de jarrón. A esta artesanía se las denomina cacharros”, explicó Morales en el programa San Juan en Alta Voz, que se emite por Canal 13 San Juan.

El artesano contó que de niño jugaba con arcilla, creando pequeñas figuras, hasta que de adulto comenzó a producir piezas para vender. El proceso relató, es largo y minucioso: “Hay que traer la arcilla de una tosquera, ponerla en una hormigonera con agua, dejarla asentar y esperar que tome consistencia para empezar a trabajarla con las manos”.

Sin torno ni moldes, Morales se las ingenia con herramientas caseras: un disco de arado para girar las piezas, una cuchara sin cabo y un cuchillo de mesa. Con ellas puede armar desde piezas pequeñas hasta jarrones de más de un metro de altura.

El proceso de cocción también exige paciencia. “El horneado lo hago en tres días. Primero con poco fuego para que salga toda la humedad y después a fuego fuerte, llegando a los 1.200 grados. Es muy sacrificado porque hay que buscar la leña y controlar el calor”, señaló.

Más allá del esfuerzo, el artesano aseguró que encuentra satisfacción en cada obra terminada. “La satisfacción es cuando sale una pieza sana y la pongo a la venta. Ver que a la gente y al turista les gusta es una alegría que hace que uno siga trabajando”, dijo.

Finalmente, Morales destacó que su felicidad está ligada a su entorno: “Soy muy feliz aquí en el campo. Vivir tan tranquilo es impagable”.