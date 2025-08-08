La noche del 8 de julio, la banda cuartetera Q' Lokura se presentó en San Juan en el Estadio Aldo Cantoni. Los sanjuaninos, fanáticos de este dúo, compraron sus entradas y acudieron al lugar. El show se desarrolló pese al gran cúmulo de gente que había dentro del establecimiento. Ante ello, hubo incidentes, sobreventa de entradas, denuncias y hasta el grupo salió a apuntar al productor que había organizado el show, Pablo Sanguedolce. Un mes después, la Justicia condenó al empresario de la noche a pagar una multa de $11.000.000 y trabajo comunitario por exceder la capacidad del Cantoni.

El juez de faltas, Marcelo Espósito, condenó este viernes al empresario de la noche Pablo Sanguedolce a pagar la suma de $11.000.000 y a cumplir con 100 horas de trabajo comunitario. Este fallo tiene como fundamento la violación de los artículos 113 y 143 del Código de Faltas. Para el juez, quedó acreditado que sobrevendió entradas y excedió la capacidad del Cantoni.

Dentro del lugar, según confirmaron fuentes del Juzgado de Faltas, había más de 8.000 personas. Posterior a este hecho, el fin de semana que le siguió, colocaron carteles sobre la capacidad máxima que expresaban que era poco más de 4.000. Esto quiere decir que se había duplicado la capacidad del lugar, poniendo en riesgo la integridad de muchas personas, puesto que estaban abarrotados los accesos, como así también las escaleras.

Ahora, Sanguedolce tiene cinco días de plazo para apelar. En caso de que lo haga, la Cámara de Paz de la Justicia deberá revisar el fallo y dictar si esta medida corresponde o no. En caso de que no apele, deberá pagar la multa y cumplir con la tarea comunitaria. En paralelo, cabe destacar que el empresario bolichero está haciendo la devolución de dinero de aquellas personas que radicaron la denuncia en Defensa al Consumidor, que son aproximadamente 40, que suman un total aproximado de un millón de pesos.