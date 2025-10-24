¿A qué hora llega el viento Sur a San Juan?

Para la jornada de este viernes 24 de octubre se espera que el viento sur sea el protagonista. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que la máxima será de 27 grados.

A este dato sumaron que el viento sur llegará pasado el mediodía con ráfagas que podrían superar los 57 kilómetros por hora. A la vez, señalaron que el mismo afectaría zonas precordilleranas.

Concretamente, la alerta amarilla por viento afectará: Precordillera de Calingasta, precordillera de Pocito, precordillera de Rivadavia, precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda.

Para este sábado se espera que la temperatura baje considerablemente y que el viento sur disminuya la intensidad de sus ráfagas.