La Tormenta de Santa Rosa llegó a San Juan con toda su fuerza. Este sábado 30 de agosto, la provincia se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo gris, lluvias persistentes y ráfagas intensas que podrían complicar la rutina diaria.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias y viento, anticipando precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 milímetros, aunque en algunas zonas podrían superarse esos valores. El viento, proveniente del sector sur, soplará con intensidad: se prevén velocidades sostenidas de 35 a 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Las temperaturas acompañarán este escenario adverso, con una mínima de 9° y una máxima de apenas 13°, configurando una de las jornadas más frías e inestables de la temporada.

De acuerdo al pronóstico, la inestabilidad se hará sentir desde la madrugada, con chubascos frecuentes y nubosidad compacta, extendiéndose durante todo el día. La tarde se presentará ventosa, fría y bajo un cielo encapotado, condiciones típicas del fenómeno que, cada año, se manifiesta en torno a esta fecha.

La Tormenta de Santa Rosa, conocida por su coincidencia con la festividad religiosa del 30 de agosto, vuelve a marcar presencia en la provincia, trayendo consigo un temporal que obligará a extremar precauciones en buena parte del territorio sanjuanino.