Este martes en horas del mediodía se viralizó una imagen que muestra una avioneta en territorio de la Pampa del Leoncito. El director de Aeronáutica de la provincia, el piloto Aníbal Touris habló con Canal 13 San Juan y expresó que, según la información que llegó a sus manos, “venía con la tripulación, es decir, sus pilotos y realizaron un reconocimiento de terreno”.

“Esto se da desde hace tres o cuatro años y pasa cuando se cambian las tripulaciones. Cada uno o dos años los pilotos que manejan estos aviones cambian y ellos deben hacer reconocimiento de terreno, practicar el aterrizaje de la zona y el día que ellos vienen con la embajada ya saben como llevar acabo el proceso”.

Touris especificó que quienes pasan por el espacio aéreo sanjuanino, muchas veces le piden información sobre los terrenos, vientos y condiciones a él. “Si se comunican con nosotros para darnos datos o referencias. Suele venir el Águila 5 a operar ahí. Ellos deben pedir autorización a ANAC y se les fue concebida”, concluyó.

Esta imagen rápidamente causó revuelo por el conflicto existente en el gobierno nacional y China, que lleva a cabo el proyecto del radiotelescopio CART, que fue momentáneamente frenado por alianzas entre Argentina y Estados Unidos.