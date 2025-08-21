La Dirección de Protección Civil emitió este jueves la Alerta Meteorológica N° 45/25, que advierte sobre la ocurrencia de viento Zonda durante la tarde y la noche en varios departamentos de la provincia.

El fenómeno afectará a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Según el SMN el viento llegaría cerca de las 17 horas.

Según el parte oficial, el alerta amarillo indica que el área será alcanzada por vientos con velocidades de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 75 km/h. Entre sus principales consecuencias, se prevé reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa.

Protección Civil aconseja a la población tomar medidas de precaución:

Revisar el entorno para evitar riesgos por cables caídos, ramas u objetos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución, manteniendo distancia entre vehículos y luces bajas encendidas.

No detenerse debajo de árboles ni de estructuras como carteles, marquesinas o toldos.

Tener siempre a mano linternas cargadas en caso de cortes de energía.

El organismo advirtió además que el riesgo de incendios forestales es alto debido a la sequedad del ambiente. Por ello, solicitó:

No arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas de vegetación.

Evitar fogatas y cualquier tipo de fuego en áreas rurales.

Mantener los alrededores de viviendas en el campo despejados de vegetación, con callejones de tierra de al menos 5 metros.

Denunciar al 911 cualquier quema intencional o sospechosa.

En caso de emergencia, los teléfonos habilitados son: 911 (Policía), 103 (Protección Civil) y 100 (Bomberos).