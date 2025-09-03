En horas de la tarde de este miércoles se realizó un acto en el Centro Cívico que estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. El mandatario y su comitiva, entregaron proyectos de autoempleo.

En el interior del salón Cruce de Los Andes, los sanjuaninos que finalizaron estas capacitaciones recibieron los respectivos certificados de finalización de la capacitación del programa provincial "Aprender, Trabajar y Producir", que es impulsado por el Ministerio de Producción Trabajo e Innovación.

El móvil de Canal 13 estuvo presente en el acto y entrevistó a algunos de los emprendedores que recibieron su certificado de fin de curso. Con el certificado en mano y sonriente, un hombre contó que lo puso contento haber terminado la capacitación de apiladores y auto elevadores. "Hace dos meses atrás lo terminamos. Hicimos el curso y aprobamos. Esto es importante para agregar al curriculum"

En medio de la entrega, el gobernador se acercó y brindó declaraciones. "Este es un programa que nos da muchas satisfacciones. Se trata de un programa que lo pensamos, que lo soñamos y gracias a Dios hoy es tangible, es una realidad para muchos sanjuaninos que definitivamente van a poder comenzar con ese emprendimiento que tienen en mente, tras haber realizado la capacitación", expresó Orrego, para luego agradecerle a las empresas que colaboraron con la iniciativa del Gobierno de la Provincia.