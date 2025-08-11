En Caucete, una vecina afirma que cada noche experimenta sucesos paranormales. Por ello, decidió tomar medidas, convencida de que podría tratarse de un caso de brujería.

En las últimas horas, la mujer hizo pública su denuncia a través de las redes sociales, asegurando que en su vivienda, ubicada en el barrio Viñas, ocurren cosas extrañas. Además, señaló que no puede dormir, lo que le genera una preocupación constante.

Entre los hechos que relata, asegura que su cama se mueve sola y que algunos objetos cambian de lugar sin explicación. También afirmó que la situación empeora cada vez que arroja agua bendita en la casa.