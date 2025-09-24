¿Sentis que tu celular anda lento o está sobrecargado?. Emmanuel Peralta, un técnico en servicio de celulares, explicó al móvil de Canal 13 la importancia de mantener los dispositivos en óptimas condiciones y cada cuánto es recomendable realizarles un service.

Según el experto, una de las principales causas de un teléfono lento es el exceso de archivos y aplicaciones en desuso. "Una de las acciones que cada persona puede realizar es una limpieza de borrado de archivos, fotos y aplicaciones", señaló Peralta, quien recomendó hacer esta limpieza cada dos o tres meses. Los grupos de WhatsApp, en particular, son una de las mayores fuentes de archivos innecesarios que saturan la memoria del teléfono.

Service profesional y costos

Cuando la limpieza manual no es suficiente, es momento de llevar el celular a un técnico para un service profesional. Este proceso es más complejo, ya que el técnico conecta el teléfono a una computadora para realizar un diagnóstico completo y determinar la mejor solución. En muchos casos, un "flasheo" (un reseteo del teléfono para cargar un nuevo sistema operativo) es la solución.

El costo de un service básico o de un flasheo es de $15.000 en adelante, aunque el precio puede variar según la marca y el modelo del dispositivo.

Cuidado del hardware

Peralta también hizo hincapié en la importancia de proteger la parte física del celular. Recomendó siempre usar un vidrio templado y una funda para evitar daños por caídas o golpes. Los precios de estos accesorios oscilan a partir de $2.000 para un vidrio templado y $4.000 para una carcasa.

Además, el técnico dio un consejo clave: si el vidrio templado se rompe, es mejor no retirarlo. "Si bien hay muchos videos tutoriales, no siempre es tan fácil como se ve", advirtió. "Es mejor llevar el celular al técnico con el vidrio roto puesto, ya que sigue protegiendo la pantalla".