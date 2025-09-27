Los sanjuaninos que tuvieron su paso por La Voz Argentina estarán arriba de un imponente escenario como lo es el Auditorio Juan Victoria. No estarán solos porque los acompañarán otros 10 artistas y la Camerata para brindar un gran show denominado “Cantando al Sol”, que combinará diversos ritmos musicales. El director Pablo Grossman dialogó con este medio e invitó a todos los sanjuaninos a que vayan a disfrutar del show musical.

En conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Camerata San Juan será la anfitriona de este show. “Será un grupo de jóvenes talentosísimos que son cantantes quienes estarán en el escenario. El show está titulado Cantando al Sol y tenemos la particularidad de que la gente que va a cantar este domingo, será la primera vez que lo haga acompañado de la camerata, por lo que será algo único”, mencionó Grossman.

El director comentó que será un show que pasará por diversos ritmos musicales y cada cantante entonará una canción acompañada por los músicos. “Tenemos 12 invitados de lujo, así que estamos muy emocionados, con mucha expectativa”, dijo Grossman. La entrada tendrá un valor simbólico de $3.000 y se pueden adquirir vía online o en la boletería del auditorio. Se recomienda ir temprano porque los lugares se agotan rápido.

Mateo Pintor, uno de los sanjuaninos que tuvo su paso por La Voz, comentó que será la primera vez que cantará en el audotorio, como así también acompañado de una orquesta, por o que se lo notaba muy emocionado. “Es un placer cantar acá con semejantes artistas. Es un sueño para mí y como siempre repito, sigo viviendo y cumpliendo un sueño, así que estoy muy feliz”, concluyó.

Por último, Walter Vilches, quien también estuvo en la competencia, si ha pisado el escenario del Juan Victoria y comentó que se emociona como la primera vez. Además, hizo la comparativa con otros escenarios de la Argentina y dijo que el Auditorio tiene la mejor acústica de todos. “Es una nueva experiencia, traemos una propuesta distinta. Como soy cantante lírico le voy a agregar un poco de versatilidad al show. El auditorio siempre invita y tiene la mejor acústica de Latinoamérica, no tiene comparación, es algo mágico”, finalizó.