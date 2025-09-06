En el marco del acto de inauguración de luminarias LED en la Ciudad de San Juan, la ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional por el frente Por San Juan, Laura Palma, fue consultada sobre una de las preguntas que más resuena entre los sanjuaninos: ¿habrá transporte gratuito para asistir a la Fiesta Nacional del Sol 2025?

La funcionaria respondió con cautela: “Lo estamos trabajando, se va a decidir más cerca de la fecha, falta bastante todavía”, señaló en diálogo con Canal 13. Y agregó: “Desde el Ministerio de Gobierno estamos trabajando en convocar a ONGs, en definir qué vamos a ofrecer como repartición, pero todavía no se ha pensado en el tema del transporte si va a ser gratuito o no”.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre, con un esquema renovado que dividirá las actividades en dos sedes principales: el Estadio del Bicentenario, que albergará cada noche el espectáculo central, y el Velódromo, donde se concentrará la propuesta gastronómica.

Anteriormente, la secretaria de Turismo, Belén Barboza, adelantó que este año el foco estará puesto en el talento local: “Es la fiesta de los sanjuaninos y la mayoría de los artistas van a ser locales”, afirmó. Además, se sumarán más stands de comida y un espacio especial para niños, con juegos y actividades para toda la familia.

La fiesta también contará con un espacio para cada departamento de la provincia, tres escenarios temáticos —Energético, Principal y Folklórico— y la participación de la Secretaría de Deportes con propuestas interactivas.

En cuanto al acceso, Barboza confirmó que, como en la edición anterior, se mantendrán los convenios con tarjetas de crédito para facilitar la compra de entradas en cuotas, lo que busca hacer el evento más accesible para todos los sanjuaninos.