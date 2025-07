¿Cómo construimos la autoestima en tiempos de redes sociales?

En un mundo cada vez más conectado, la construcción de la autoestima se ha vuelto un proceso complejo, especialmente bajo el influjo de las redes sociales. La psicóloga Johanna Jofré (M.P. 1182), en una entrevista con el programa "Mirá Quién Habla" de Canal 13, abordó cómo definir el valor personal y los desafíos que enfrentamos al compararnos con una realidad digital a menudo distorsionada.

La construcción del "yo" y el impacto de los primeros años

Jofré explicó que la autoestima es "toda la connotación afectiva que yo me doy a mí misma a este YO, este EGO". Este concepto se forja desde la primera infancia, influenciado por la percepción que los demás tienen de nosotros, nuestra propia imagen y las expectativas que se depositan sobre nuestra persona. Si bien los primeros años son fundamentales para asentar estas bases con la influencia de padres y cuidadores, el desarrollo del amor propio es un trabajo diario y continuo.

La profesional enfatizó que el entorno completo, no solo los padres, colabora en la construcción de la autoestima. Las experiencias externas y los primeros límites son cruciales, ya que enseñan a la persona a establecer fronteras para proteger su valor propio. En este sentido, un vínculo que comienza a ser dañino o "tóxico" en la infancia, paradójicamente, puede educar al niño sobre la importancia de poner límites.

Redes sociales: ¿un espejo distorsionado?

El gran desafío de la era digital, según Jofré, reside en la constante comparación. "Antes la señora de la esquina nos comparaba con otra persona, hoy en día nos comparamos con miles de personas en las redes sociales", comentó la psicóloga. Instagram y TikTok, con sus "escenarios 'perfectos'", nos llevan a contrastar nuestra realidad cotidiana con un ideal inalcanzable, sin conocer el "detrás de escena" de lo que se muestra en pantalla.

La psicóloga fue clara en su mensaje: "No hay que compararnos con lo que vemos en las redes, hay que saber diferenciar si algo que vemos nos suma o nos resta". La autoestima se convierte en un escenario "frágil, permeable a los 'likes', al 'hate', a que el otro me conteste un mensaje, me apruebe, que me conteste una interacción". Esta dependencia de la validación externa es contraproducente para el desarrollo de la identidad personal.

Cuando la autoestima se daña

Una autoestima dañada tiene un impacto significativo en las relaciones. "Si una persona se considera poco valiosa, cree que merece poco y construirá un vínculo dañino, como en el que la actualidad se denomina tóxico", explicó Jofré. La creencia interna sobre el propio valor determina el tipo de conexión que se busca con los demás.

Este tema es, de hecho, un motivo de consulta frecuente en la clínica, donde se busca potenciar los recursos de las personas para que aprendan a poner límites y a reconocer lo que realmente merecen. La buena noticia, según la psicóloga, es que, si una persona no ha logrado construir una autoestima sana, es posible educarla. A través de la ayuda profesional, se puede fortalecer el juicio propio, aprender a construir vínculos saludables y, lo más importante, pedir con confianza que los demás respeten ese valor personal.