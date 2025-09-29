¿Cómo es el procedimiento policial cuando una persona conduce alcoholizada?
El comisario mayor Ricardo Díaz, jefe de la división Tránsito D7 de la Policía de San Juan, detalló que, en caso de alcoholemia positiva o de negativa al test, la normativa obliga a retener al conductor, el vehículo y la licencia hasta completar el procedimiento.
El comisario mayor Ricardo Díaz explicó cómo actúa la Policía cuando una persona circula alcoholizada o se niega a realizar el test de alcoholemia en la vía pública. Según indicó, el accionar está regulado por la ley y no queda a discreción del efectivo.
“La ley me obliga en esos casos a retener la licencia, el vehículo y también al conductor por un máximo de 12 horas. No es que se pueda dejar el vehículo e irse, hay que completar el procedimiento hasta el final”, sostuvo el jefe de Tránsito D7.
Díaz aclaró que, incluso si el ciudadano se niega a realizarse el dosaje, el procedimiento continúa: “La negativa no quita que se lo sancione. Hay situaciones que demuestran un evidente estado de ebriedad: el aliento etílico, la dificultad para hablar o para mantenerse de pie. Todo eso se plasma en el acta”.
El comisario enfatizó que la prueba de alcoholemia siempre se ofrece como una garantía: “Nosotros le ofrecemos la posibilidad de que se haga el dosaje, porque eso es una defensa para la persona. Si da positivo, queda constancia del resultado. Pero si se niega y el funcionario observa esas circunstancias, el procedimiento es el mismo y se toma como positivo”.
Finalmente, Díaz subrayó que la intervención policial no depende de una decisión individual sino de la normativa vigente: “El policía actuó conforme a la ley. La infracción no la decide el efectivo, la ley nos obliga a cumplirla”.