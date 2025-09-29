El comisario mayor Ricardo Díaz explicó cómo actúa la Policía cuando una persona circula alcoholizada o se niega a realizar el test de alcoholemia en la vía pública. Según indicó, el accionar está regulado por la ley y no queda a discreción del efectivo.

“La ley me obliga en esos casos a retener la licencia, el vehículo y también al conductor por un máximo de 12 horas. No es que se pueda dejar el vehículo e irse, hay que completar el procedimiento hasta el final”, sostuvo el jefe de Tránsito D7.

Díaz aclaró que, incluso si el ciudadano se niega a realizarse el dosaje, el procedimiento continúa: “La negativa no quita que se lo sancione. Hay situaciones que demuestran un evidente estado de ebriedad: el aliento etílico, la dificultad para hablar o para mantenerse de pie. Todo eso se plasma en el acta”.

El comisario enfatizó que la prueba de alcoholemia siempre se ofrece como una garantía: “Nosotros le ofrecemos la posibilidad de que se haga el dosaje, porque eso es una defensa para la persona. Si da positivo, queda constancia del resultado. Pero si se niega y el funcionario observa esas circunstancias, el procedimiento es el mismo y se toma como positivo”.

Finalmente, Díaz subrayó que la intervención policial no depende de una decisión individual sino de la normativa vigente: “El policía actuó conforme a la ley. La infracción no la decide el efectivo, la ley nos obliga a cumplirla”.