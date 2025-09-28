El domingo 28 de septiembre se va con una temperatura máxima de 28º, lo que marca que la primavera en San Juan ya es una realidad. Esa lógica continuará en el cierre del noveno mes y el comienzo de octubre.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana que está comenzando tendrá temperaturas superiores a los 20º y jornadas con cielos parcialmente nublado.

En el pronóstico extendido que ofrece el organismo nacional en su página web indica que el lunes comenzará con una mínima de 11º y con el correr de las horas el termómetro irá en aumento hasta llegar a los 28º. El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada, el viento será del Sur con ráfagas que no superarán los 50 kilómetros por hora.

El martes la mínima y máxima oscilarán entre los 10º y los 24º. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, el viento vendrá del Sur con ráfagas que no superarán los 50 kilómetros por hora, según indicó el SMN.

El miércoles la mínima pronosticada es de 10º y la máxima de 27º. El cielo se presentará parcialmente nublado, el viento del Noroeste con ráfagas que no superarán los 50 kilómetros por hora.

El jueves presentará el pico en temperatura de la semana. Mientras que la mínima esperada será de 13º la máxima de 31º. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y algo nublado y el viento llegará a la provincia del sector Noroeste.

Para cerrar la primera semana de octubre, el viernes se presentará con una mínima y máxima que pronosticó el SMN oscilará entre los 16º y los 28º. El cielo se presentará algo nublado y el viento llegará del Noroeste.