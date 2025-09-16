Los días primaverales ya son una realidad en San Juan. Las temperaturas de las últimas jornadas anuncian que la llegada de la primavera es inminente, y para festejar el comienzo de esta estación, el Gobierno de San Juan ha organizado el FestiJoven 2025 que contará con una grilla nutrida de artistas locales. La gran incógnita para esa jornada es saber ¿cómo estará el tiempo?

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el domingo 21 de septiembre el termómetro descenderá varios grados, pasando de máximas mayores de 20º a una de 16º, además la mínima esperada es de 10º. Pero el detalle no menor, es que, para ese día, cuando miles de jóvenes lleguen al Parque de Mayo para festejar su día, las probabilidades de que llueva son grandes.

El organismo nacional indicó en su página web que las probabilidades de chaparrones oscilan entre un 10 a un 40% durante toda la jornada. En cuanto al viento, llegará del Sur con ráfagas de entre 51 a 59 kilómetros por hora.

Los artistas para el FestiJoven 2025:

Las autoridades informaron que los artistas que darán su show en el Parque de Mayo serán Omega, Pijama Party, Palo Santto, La Costa, Anita Pau, DJ Leo Franovich, Mi combo RKT, De la lora, Aby Only, La nueva banda, entre otros.

Sin embargo, si bien los atractivos principales son estos espectáculos, habrán juegos recreativos, competencias, una kermese urbana y sorteos. Sumado a esto, para llegar hasta el lugar habrá colectivo escolar gratuito, durante toda la jornada.

Se espera que las primeras actividades comiencen a desarrollarse sobre las 15:00. Luego, alrededor de las 16:30 horas, se lanzará el despliegue de las bandas locales donde la conducción del evento estará a cargo de los comunicadores Vicky Vedia y Luis Linares.