El director de Ambiente de Capital, Lisandro Cevinelli, brindó un balance del operativo de desratización y explicó cómo se trabaja en el municipio para el control de plagas. En diálogo con Canal 13 San Juan detalló que los operativos se realizan de manera permanente, con un refuerzo durante la temporada de calor.

“Desde el área de desinsectación, desratización y control de vectores se trabaja todo el año. En invierno nos enfocamos más en los roedores porque los insectos invernan, pero en esta época sumamos tareas intensivas contra plagas como mosquitos, además de reforzar la desinfección en diferentes zonas”, señaló Cevinelli.

El funcionario destacó que se identificaron puntos críticos en Capital por la presencia de agua, alimento y hospedaje, condiciones que favorecen a los roedores. “Las zonas gastronómicas concentran mayor actividad, por eso trabajamos con intensidad en espacios como calle Alberdi, inmediaciones del cementerio y los corredores donde se ubican restaurantes y food trucks”, explicó.

Cevinelli agregó que los comercios cumplen con inspecciones obligatorias, mientras que el municipio se encarga de los espacios públicos. “Hemos trabajado mucho en invierno para llegar a esta temporada con las poblaciones más controladas. Es imposible eliminarlas totalmente, pero sí podemos mantenerlas a raya para evitar mayores inconvenientes”, sostuvo.

Además, el área de Ambiente realiza operativos de descacharrado en barrios y villas, como parte de las acciones preventivas contra el dengue. En paralelo, se atienden reclamos de vecinos en zonas baldías o con malezas, donde suelen proliferar madrigueras y focos de plagas.

El funcionario también hizo referencia al arbolado urbano, destacando que se busca avanzar con especies más adaptadas a las condiciones hídricas de San Juan, entre ellas cinacina, aguaribay y lapacho. “Tratamos de diversificar y elegir especies que requieran menos agua y se adapten mejor a nuestro clima”, subrayó.