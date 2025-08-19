La provincia de San Juan avanza en un proyecto para transformar la avenida de Circunvalación en un corredor iluminado íntegramente con energía solar. Según detalló el presidente del EPSE, Lucas Estrada, ya comenzó la instalación de las torres que sostendrán los paneles solares y el objetivo es terminar la obra a fines de septiembre. En total se colocarán 36 estructuras diseñadas para generar electricidad que será inyectada directamente a la red eléctrica.

El sistema se implementa bajo la Ley 27.424 de Generación de Energía Distribuida, que permite utilizar la red como una batería virtual. “Toda la energía que producen los paneles durante el día se inyecta a la red, y luego, cuando se enciende el alumbrado, se consume de esa misma red. Al final del mes se paga la diferencia entre lo que se inyecta y lo que se consume”, explicó Estrada.

El funcionario destacó que este modelo evita el uso de baterías físicas, lo que lo hace más eficiente y económico. Además, subrayó que cada kilovatio generado por el sistema solar es uno menos que debe producir una central térmica o hidroeléctrica, generando un beneficio ambiental directo.

En cuanto a lo económico, Estrada señaló que la instalación permitirá un ahorro para la provincia, ya que la energía consumida provendrá en un 100% del sistema solar. De esta manera, solo se abonarán los cargos de operación y mantenimiento de la red eléctrica, conocidos como VAD, y los impuestos asociados.

Sobre la elección del lugar, el presidente del EPSE explicó que Circunvalación fue seleccionada por ser un escenario controlado y seguro: “Es una autopista cerrada, ideal para validar este tipo de sistemas. Si el proyecto funciona correctamente, podremos trasladarlo a otras rutas y avenidas provinciales”.

El diseño distribuido en monopostes, en lugar de un sistema centralizado, también fue pensado con criterios pedagógicos, estéticos y de seguridad, evitando el riesgo de vandalismo y permitiendo que la comunidad visualice de cerca el funcionamiento de la energía renovable.

Finalmente, Estrada sostuvo que el objetivo es que los sanjuaninos se apropien de esta innovación: “Queremos que la gente se enamore de estos sistemas, que los vea como algo propio de la provincia y representativo de lo que podemos lograr en materia de energías renovables”.

La obra se ejecuta principalmente en horarios de madrugada para minimizar el impacto en el tránsito, ya que el traslado de las estructuras implica reducir la circulación a paso de hombre en algunos sectores.

De cumplirse los plazos, en pocas semanas la Circunvalación de San Juan se convertirá en un ejemplo de eficiencia energética y sustentabilidad, con un alumbrado público abastecido en su totalidad por energía solar.