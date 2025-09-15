La inteligencia artificial avanza en múltiples áreas y la música no es la excepción. En diálogo con este medio, el tecnólogo Américo Sirvente aseguró que “sí se puede hacer música con inteligencia artificial”, y compartió algunas de las herramientas más recomendadas para quienes buscan experimentar en este campo.

Según Sirvente, Perplexity es una de las plataformas que permite generar letras de canciones a partir de las indicaciones que brinda el usuario. “En el prompt le indico que me haga una letra divertida, que tenga en cuenta al profe Américo que da la clase, busca en internet y ahí genera la canción”, explicó. Esta herramienta está disponible en línea y hasta puede descargarse en WhatsApp para un acceso más sencillo.

Por otro lado, I Love Song es una aplicación que agrega la música a esas letras creadas con IA. Si bien ofrece una versión gratuita con usos limitados, luego requiere el pago de créditos para continuar utilizando sus funciones.

De esta manera, quienes buscan explorar la creatividad musical sin conocimientos técnicos avanzados encuentran en estas plataformas una alternativa accesible. La combinación de inteligencia artificial y música abre nuevas posibilidades para estudiantes, artistas y aficionados, marcando un antes y un después en la forma de componer.