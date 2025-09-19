La ministra de Educación, Silvia Fuentes confirmó durante el Acto de Cierre de la Semana de la Educación Inicial 2025, que el próximo martes se realizará una jornada institucional en las escuelas para reflexionar sobre las amenazas de bomba y advirtió que se evaluarán sanciones a los estudiantes involucrados.

“Vamos a trabajar mucho con los estudiantes y, por supuesto, de ahí delimitaremos una sanción para los alumnos porque esto no puede quedar así”, sostuvo la funcionaria, al remarcar la gravedad de estas situaciones que en algunos casos fueron tomadas como un chiste.

En ese sentido, señaló que el objetivo principal será educar en conciencia ciudadana, pero no descartó medidas disciplinarias más fuertes: “Yo siempre he dicho que debemos educar, no sancionar, pero si los llamados se hacen dentro de la escuela, tendremos que tomar otra medida”.

La ministra hizo un llamado a las familias para que acompañen el proceso de reflexión: “Esto merece una conversación en casa con nuestros hijos. No se trata solo de las amenazas, también del bullying, el grooming y las peleas callejeras. Nosotros trabajamos dentro de la escuela, pero la familia cumple un rol importante fuera de ella”.

Al ser consultada sobre la prohibición de celulares en las aulas, que ya rige en algunas provincias, sostuvo que se debe trabajar con equilibrio: “Hoy en la escuela se usa el celular cuando hace falta, para buscar información. Pero también entiendo a las familias que lo necesitan para saber si sus hijos llegaron bien. Es una situación compleja, pero si no tomamos conciencia, habrá que evaluar nuevas medidas”.

Finalmente, remarcó que la jornada del martes tendrá como eje la prevención y el trabajo conjunto: “Estamos comenzando con una jornada que tendrá que ver con la prevención y con las reflexiones. Lo hacemos junto a la Secretaría de Seguridad y al fiscal de Estado. Vamos a seguir trabajando, esto recién empieza”.