Luego del fin de semana último en el que el temporal de Santa Rosa ocasionó complicaciones con lluvias y vientos en la provincia, muchas personas debieron abandonar sus viviendas por verse afectadas. A tres días del fenómeno climático, cómo sigue la situación.

Fueron familias en diversos departamentos las que tuvieron que ser evacuadas y otras autoevacuarse. Es que el agua hizo mella en las estructuras y comenzaron a ser una amenaza para la vida de quienes las habitan.

A lugares vecinales o familiares, familias sanjuaninas tuvieron que trasladarse hasta que mejore la situación. Así es como sobre el mediodía de este miércoles, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia, dieron a conocer que ya no se encuentran familias evacuadas o autoevacuadas. “Ya todas las familias retornaron a sus hogares”, expresaron autoridades ministeriales sobre la situación.

Desde el Ministerio en cuestión, estuvieron activamente presentes durante todo el fin de semana y las horas posteriores, brindando respuesta a las necesidades de las personas que salieron a pedir ayuda. La modalidad de trabajo fue implementada junto con los municipios que se encargaron de la primera asistencia.

Entre el sábado 30 y la tarde del domingo 31 de agosto, un total de 5.103 familias de todos los departamentos recibieron ayuda para afrontar las consecuencias del temporal.

La asistencia incluyó colchones, frazadas, palos, cortes de nylon, módulos alimentarios y otros elementos básicos, con el objetivo de cubrir necesidades urgentes y reforzar la seguridad en los hogares afectados. La mayoría de las familias pudo permanecer en sus viviendas, sin necesidad de evacuación.

El trabajo se realizó de manera conjunta entre el personal del ministerio y los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. También se brindó ayuda puntual a comunidades de pueblos originarios en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, así como a las familias que sufrieron un incendio en Villa Etelvina, Caucete, el sábado por la noche.

En total, se dispuso de más de 100 movilidades entre camiones y camionetas para acelerar la distribución de la ayuda en toda la provincia.