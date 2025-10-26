¿Cómo tomaron los sanjuaninos el cambio en el modo de elección?

Desde las 08:00 los sanjuaninos ya podían presentarse en su respectiva escuela para votar, con el nuevo sistema que debuta a nivel nacional. En ese sentido, se pudo ver como varios de los electores llegaron a informarse en el mismo establecimiento, mientras que otros ya tenían claro cómo debían sufragar.

La gran novedad de la elección de este domingo 26 de octubre, es el arranque de la Boleta Única de Papel. Para ver cómo se desenvolvían los sanjuaninos, el móvil de Canal 13 San Juan se presentó en la Escuela Antonio Torres en Capital.

Allí se pudo ver como muchos sanjuaninos directamente entraban a las aulas para consultar a las autoridades de mesa, como era el nuevo procedimiento. A estos electores les explicaron que ahora debían pararse detrás de un biombo de cartón y ahí marcar con una cruz en la boleta, el frente que deseen votar.

Luego de esto tenían que doblar la boleta y luego volver a la mesa donde dicha boleta, metida en un sobre, será ingresada en la urna. Por el contrario, otros sanjuaninos se informaron previamente y llegaron para sufragar velozmente.