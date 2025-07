Recientemente, desde ANMAT prohibieron la comercialización de una pasta dental. La misma ya había sido retirada del mercado en Brasil, ya que generó irritación, aftas y lesiones en las encías de miles de personas. Por este motivo, desde la empresa abrieron la posibilidad de hacer el recambio para aquellos consumidores que ya habían comprado el producto.

Se trata de la Colgate Total Active Prevention Clean Mint. Sobre cómo se está enfrentando esta situación en la provincia de San Juan, habló Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor, con el móvil de Canal 13.

“A través de una resolución provincial, estamos tratando de sacarla de circulación. Gracias a Dios, en nuestra provincia no hubo personas afectadas todavía. Estamos trabajando con fuertes operativos para que no se comercialice, que no estén en ninguna góndola. Lo estamos llevando a cabo con inspectores en todos los comercios, tanto minoristas como mayoristas”, expresó.

Por otro lado, la autoridad se dirigió a todas aquellas personas que compraron el producto antes de que ANMAT prohibiera su venta. Sobre esto, remarcó que tienen la posibilidad de llamar al 0800 que está en el mismo envase para pedir que se lo retiren y le entreguen uno en condiciones, de forma totalmente gratuita.

"Quizás algún comerciante no sabe que no debe vender este producto, así que le pedimos ayuda a los sanjuaninos para que denuncien cuando detecten este producto para poder retirarla del mercado y que también hagan el cambio si ya la compraron", sentenció.