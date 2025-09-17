Como suele ocurrir en las estaciones intermedias, este miércoles tendrá la ambigüedad de hacer percibir una jornada fresca y con el correr de las horas se producirá una transición hacia un miércoles más cálido. De acuerdo a lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada presentará características típicas del ingreso a la primavera.

Cuando restan sólo algunos días para que se produzca calendariamente el cambio de estación, la temperatura ocasiona que los sanjuaninos comiencen a percibir el ingreso a la siguiente época del año.

El pronóstico anticipa una brecha menor en materia de amplitud térmica si se la compara con las temperaturas del fin de semana último. Es que la mínima alcanzará los 14 grados, pero luego la máxima llegará a los 29 grados, en un cielo en el que irán intercalando las nubes con el sol.

El viento no será una característica de la jornada, sino que apenas habrá una brisa que soplará entre los 7 y 12 kilómetros por hora, lo que será casi imperceptible, desde el cuadrante Sur por la mañana. Luego el viento rotará hacia el Este, sin ráfagas que hagan crecer esa percepción.