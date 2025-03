La vasectomía es un procedimiento de anticoncepción que eligen los hombres, una vez que están seguros de no querer ser padres o no agrandar su familia. La mirada de los jóvenes respecto a la paternidad ha ido cambiando. La gran mayoría no lo tiene como meta en su vida. A pesar de esto, en San Juan, las personas de este grupo etario no representan ni el 5% de los pacientes que se someten a esta operación.

El médico Marcelo Salazar, urólogo del hospital Rawson, contó a Diario 13 cuál es la realidad respecto a esta cuestión. El especialista reveló que si bien ha crecido la cantidad de muchachos que se acercan a informarse, no ha ocurrido lo mismo a la hora de concretar la operación.

‘En general, se presenta la gente que ya cumplió con su planificación. Esto varía, pero la están eligiendo hombres de entre 35 y 55 años que se separan o se divorcian y, bueno, no quieren seguir pensando en agrandar su familia. La mujer también es a veces quien prefiere que el hombre tome la decisión porque es más sencillo’, expresó.

De esta forma, el Dr. Salazar confirmó que, al menos en San Juan, las personas menores de 35 años prácticamente no se realizan una vasectomía, por más que en algún momento se hayan interesado.

‘Tenemos casos de gente más joven que decide directamente no tener hijos, pero es muy poco. Diría que es un 2 o 3%, es muy bajito. Lo cierto es que en los últimos 10 años sí ha aumentado un 50% el número de jóvenes que hacen la consulta, pero en general no terminan realizándose la vasectomía', detalló.

¿Cuántas vasectomías se realizan aproximadamente en San Juan?

El Dr. Salazar se refirió a las cifras que tiene el hospital Rawson vinculadas a esta intervención. Sobre esto, mencionó que últimamente más gente se está volcando a la salud pública, debido a la incapacidad de pagar un privado, por lo que tienen menos disponibilidad.

‘Hay meses en los que hacemos 10, otros en los que hacemos 15 o solamente 3. Es una situación que varía mucho, ya que somos un hospital de referencia de alta complejidad. Tenemos que tratar a muchos pacientes con cáncer, tumores de riñón, de próstata, de vejiga, etc. Esos casos nos demandan más tiempo, entonces, por ejemplo, a las vasectomías las derivamos’, contó.

Básicamente, muchos de los pacientes comienzan los trámites en el hospital Rawson, pero no son operados en esas instalaciones. Al ser procedimientos sencillos, son derivados a centros periféricos que cuentan con los elementos necesarios para realizar vasectomías.

‘Tenemos mucha demanda de patología en el hospital. Entonces, este tipo de cirugía generalmente se deriva a centros donde hay urología y, bueno, ahí pueden realizarlo fácilmente. Esto también depende mucho de la demanda’, sentenció.